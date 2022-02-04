До Києва йде весна! Синоптики обіцяють до +7 градусів

Впродовж тижня у місті будуть опади/Колаж "Сьогодні"

Погода у Києві найближчими днями буде теплою, проте варто очікувати і сильний вітер. Пориви досягатимуть 15 м/с. Також синоптики прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг. Максимальна температура повітря буде 7 градусів вище за нуль.

Про це повідомляє gismeteo.

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5-6 лютого у столиці буде похмуро, а також очікується невеликий дощ зі снігом. Стовпчики термометрів покажуть близько 2 градусів тепла.

У понеділок температура повітря прогріється до +3 градусів, проте також опади. У вівторок, 8 лютого, синоптики обіцяють +1 градус та хмарну погоду. Вітер буде 12 м/с.

9 лютого стовпчики термометрів покажуть близько 4 градусів вище нуля, проте через сильний вітер у Києві буде холодно. Варто очікувати на пориви вітру до 15 м/с.

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У четвер буде найтепліше. Температура повітря прогріється до 7 градусів вище за нуль. Сонця чекати не варто. До самого вечора у столиці буде похмура погода та дощ.

У п'ятницю, 11 лютого, буде також похмура погода та опади, проте зрідка виглядатиме й сонце. Температура щонайбільше підніметься до 4 градусів тепла, але синоптики обіцяють сильний вітер. Пориви досягатимуть 16 м/с.

Погода у Києві на тиждень. Фото: gismeteo.

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Яка температура буде у лютому?

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів "Сегодня", що у лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ях Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто лютий виявиться теплішим за січень на 1-2 градуси. – Ред.). На півдні Одеської області, а також у Криму та Закарпатті – до 4 градусів тепла.

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