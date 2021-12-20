У Київ йдуть морози: де можна зігрітися – адреси

Пункти обігріву запрацювали у всіх районах столиці. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві значно похолодає, вночі температура знизиться до 9-11 градусів морозу. Через те, що морозна погода протримається кілька днів, в столиці розгортають пункти обігріву.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Пункти обігріву відкрилися вже сьогодні. До них можуть звернутися всі, хто потребує допомоги у морозні дні.

У деяких із пунктів обігріву можна отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю, а кілька пунктів мають банки одягу, де за потреби можна взяти собі теплий одяг і взуття.

Адреси пунктів обігріву

Голосіївський район

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вул. Тарасівська, 2. ЖЕД – 105. Режим роботи: пн-пт: з 8:00 до 17:00

вул. Касіяна, 8. ЖЕД – 107. Режим роботи: пн-пт: з 8:00 до 17:00

вул. Академіка Заболотного, 20-А. ЖЕД – 109. Режим роботи: пн-пт: з 8:00 до 17:00

Дарницький район

вул. Анни Ахматової, 2-А. КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва"ЖЕД – 201. Режим роботи: цілодобово

вул. Харківське шосе, 172-Б. КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва" ЖЕД – 203. Режим роботи: цілодобово

вул. Євгена Харченка, 47. КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва" ЖЕД – 207. Режим роботи: пн-чт: з 8:00 до 18:00, пт: з 08:00 до 16:45.

вул. Архітектора Вербицького, 9-І. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району м. Києва. Режим роботи: пн-чт: з 8:00 до 17:30, пт: з 8:00 до 16:15.

вул. Харківське шосе, 57 (ІІ поверх). Дарницький районний в м. Києві центр соціальних служб. Режим роботи: пн-чт: з 8:00 до 17:00, пт: з 8:00 до 15:45.

Деснянський район

вул. Вікентія Беретті, 18. Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району м. Києва. Режим роботи: пн-пт: з 9:00 до 18:00, цілодобово під час зниження температури.

вул. Каштанова, 8-Г. ЖЕД – № 308. Режим роботи: пн-пт: з 8:00 до 17:00.

вул. Кіото, 11. ЖЕД – № 301. Режим роботи: пн-пт: з 8:00 до 17:00.

Дніпровський район

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вул. Курнатовського, 7-А, корпус 3. Центральне відділення територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва. Режим роботи: пн-пт: з 9:00 до 17:00

вул. Рогозівська, 6. Київська міська клінічна лікарня № 11. Режим роботи: пн-пт: з 9:00 до 17:00

вул. Кибальчича, 13-Б. ЖЕД-409. Режим роботи: цілодобово

Оболонський район

вул. Йорданська, 7-А. Приміщення аварійно-відновлювальної дільниці. Режим роботи: цілодобово

вул. Попова, 1. ОД-505. Режим роботи: пн-пт: з 8:00 до 17:00

вул. Джерельна, 3. ЖЕД-508. Режим роботи: пн-пт: з 8:00 до 17:00

вул. Озерна, 18-А. Тимчасовий пункт обігріву. На базі управління соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Оболонського району міста Києва. Режим роботи: пн-пт: з 9:00 до 18:00

Печерський район

вул. Басейна, 5-А. ЖЕД "Хрещатик". Режим роботи: пн-чт: з 9:00 до 18:00

б-р Дружби народів, 30/1. ЖЕД "Печерськжитло". Режим роботи: цілодобово

Подільський район

вул. Світлицького, 35-Б. КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району". Режим роботи: цілодобово

вул. Мостицька, 9. Приміщення травмпункту КНП "КДЦ Подільського району м. Києва". Режим роботи: цілодобово

вул. Хорива, 36. КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району". Режим роботи: пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00.

вул. Оболонська, 38. Приміщення житлово-експлуатаційної дільниці № 1. Режим роботи: пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00.

пров. Квітневий, 4. Приміщення житлово-експлуатаційної дільниці № 2 (КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва"). Режим роботи: пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00

просп. Гонгадзе, 7-А. Приміщення житлово-експлуатаційної дільниці № 3 КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва". Режим роботи: пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00

вул. І. Виговського, 10-В. Приміщення житлово-експлуатаційної дільниці № 4 КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва". Режим роботи: пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00

вул. Бестужева, 32. Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Територіального центру соціального обслуговування Подільського району (банк одягу). Режим роботи: пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00

вул. Борисоглібська, 8/13. Приміщення відділення соціальної допомоги вдома "Поділ" Територіального центру соціального обслуговування Подільського району. Режим роботи: пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00.

вул. Кирилівська, 115/3. Приміщення відділення соціальної допомоги вдома "Куренівка" Територіального центру соціального обслуговування Подільського району. Режим роботи: пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00

вул. Галицька, 13. Приміщення відділення соціальної допомоги вдома "Вітряні гори" Територіального центру соціального обслуговування Подільського району. Режим роботи: пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00

вул. Мостицька, 14. Приміщення відділення соціальної допомоги вдома "Виноградар" Територіального центру соціального обслуговування Подільського району. Режим роботи: пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00

вул. Виговського, 10-В. Приміщення відділення соціальної допомоги вдома "Нивки" Територіального центру соціального обслуговування Подільського району. Режим роботи: пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00

пров. Бондарський, 19. Приміщення відділення соціальної допомоги вдома "Куренівка" Територіального центру соціального обслуговування Подільського району. Режим роботи: пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00

вул. Світлицького,24-А. Приміщення філії відділення денного перебування "Виноградар" Територіального центру соціального обслуговування Подільського району. Режим роботи: пн-пт: з 9:00 до 18:00

Святошинський район

вул. Жмеринська, 22-А. Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва (Управління соціального захисту населення). Режим роботи: цілодобово

вул. Чорнобильська, 9. Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва (Управління соціального захисту населення). Режим роботи: з 08:00 до 17:00

б-р Кольцова, 12. Відділ торгівлі, споживчого ринку та підприємництва. Відділ з питань цивільного захисту ТОВ ТД "Дніпро". Режим роботи: з 08:00 до 17:00

Солом’янський район

вул. Суздальська, 4/6. Окрема установа Будинок соціального піклування. Прийом на нічліг щодня з 18:00 до 22:00 (перебування до 08:00).

вул. Вацлава Гавела, 83-А. Територіальний центр соціального обслуговування Солом’янського району м. Києва. Режим роботи: пн-чт: з 8:00 до 17:00, пт: з 8:00 до 15:45

вул. Волинська, 2. Територіальний центр соціального обслуговування Солом’янського району м. Києва. Режим роботи: пн-чт: з 8:00 до 17:00, пт: з 8:00 до 15:45

Шевченківський район

вул. Сальського Володимира, 33. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва. Режим роботи: пн-пт: з 9:00 до 17:00

вул. Богдана Гаврилишина, 11-А. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва. Режим роботи: цілодобово.

вул. Половецька, 14. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва. Режим роботи: пн-пт: з 9:00 до 17:00.

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