На Київ насувається антициклон: синоптики налякали прогнозом (карта)

За прогнозами експертів, похолодання і дощі вируватимуть в усіх областях. Колаж: "Сьогодні"

У середу, 13 жовтня, у Києві очікується прохолодна і дощова погода. Ранковий невеликий дощ вдень посилиться і триватиме до самого вечора.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У Києві денна температура очікується +10...+12 градусів, а нічна – 4-6 тепла.

Прогноз погоди в Києві на 13 жовтня / Фото: Укргидрометцентр

Погода на Покрову, 14 жовтня

З 14 жовтня до Києва прийде легке потепління. Хороша і сонячна погода на свята забезпечена. На зміну циклону прийде антициклон. У Києві буде без істотних опадів.

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У Києві денна температура очікується +10...+12 градусів, а нічна – 4-6 тепла.

Прогноз погоди в Києві на 14 жовтня / Фото: Укргидрометцентр

Зима в Україні

Майбутня зима в Україні готує нам багато сюрпризів – від крижаних дощів і снігопадів уже в грудні і потепління після Нового року до сильних морозів в лютому. Про це раніше повідомив синоптик Леонід Горбань.

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"Грудень бачу суворим і морозним, з крижаними дощами в першій декаді й невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима: з морозами і снігопадами. Січень розпочнеться потеплінням, а мороз і сніг прийдуть на старий Новий рік і триватимуть до Водохреща, 19 січня, потім потеплішає. Лютий також виявиться лютим, особливо сильні морози – у другій половині місяця. Снігу також буде багато, ближче до кінця зими можливі снігові бурани", – розповів Горбань.

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