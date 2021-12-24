У Київ знову повертається тепло: прогноз на вихідні (мапа)

Погода в Києві на 25 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 25 грудня, у Києві найближчої ночі випаде мокрий сніг. Вдень опадів не буде.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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У суботу температура повітря у столиці підніметься до 2 градусів тепла. Вночі до міста повернуться морози.

"Самі розумієте, як слизько буде на дорогах та тротуарах", – додала синоптик.

Завтра у Києві ще й буде поривчастий вітер.

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Погода в Україні 25 грудня. Фото: Наталки Діденко

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтеся "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.

Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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