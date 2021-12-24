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У Київ знову повертається тепло: прогноз на вихідні (мапа)

Валентина Шаповал
24 грудня, 17:00
Вночі у місті буде сильний мороз, а на дорогах обіцяють ожеледицю

Погода в Києві на 25 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 25 грудня, у Києві найближчої ночі випаде мокрий сніг. Вдень опадів не буде.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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У суботу температура повітря у столиці підніметься до 2 градусів тепла. Вночі до міста повернуться морози.

"Самі розумієте, як слизько буде на дорогах та тротуарах", – додала синоптик.

Завтра у Києві ще й буде поривчастий вітер.

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Погода в Україні 25 грудня. Фото: Наталки Діденко

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтеся "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.
  • Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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