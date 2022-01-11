До Києва повернувся грип, який торік витіснив коронавірус

Минулого року грип А у Києві не виявлявся взагалі. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві спостерігається сезонний спалах грипу А. Симптоми цього грипу схожі на коронавірус.

Про це сайту "Сьогодні" розповів головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

Реклама

"Якщо минулого року грип А у нас не виявлявся взагалі, то зараз уже зафіксовано у Києві 8 випадків захворювання. Симптоми у нього схожі, як і при коронавірусі – висока температура, головний біль. Це сезонний грип. Торік коронавірус його витіснив, а цього року він знову з'явився", – пояснив сайту "Сьогодні" Сергій Чумак.

Грип А виявили минулого тижня. Наразі зразки матеріалів відправили до референс-лабораторії для підтвердження. Але експерти наголошують, що це сезонний грип, а не свинячий.

В Україні доступна вакцинація від грипу

Вакцинуватися від грипу можна з жовтня до квітня. Вакцинація дозволена як дорослим, так і дітям від 6 місяців, які не мають протипоказань до щеплень. Імунітет після щеплення формується протягом кількох тижнів. Зазвичай вже за 2 тижні після щеплення можна отримати захист.

Кому обов'язково потрібно зробити щеплення

Реклама

Особливо важливо вакцинуватися людям із груп медичного та професійного ризику:

вагітним;

дітям віком до 5 років;

людям старше 65 років;

людям із надмірною вагою;

людям, які мають діабет, хронічні серцево-судинні та легеневі захворювання;

медичним працівникам;

вчителям та вихователям;

військовослужбовцям;

продавцям;

водіям громадського транспорту;

усім, хто працює у багатолюдних місцях.

Раніше ми писали: