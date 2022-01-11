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До Києва повернувся грип, який торік витіснив коронавірус

Олександр Марущак, Інна Собора
11 січня, 11:27
Вже підтвердили 8 випадків захворювання на небезпечний варіант грипу

Минулого року грип А у Києві не виявлявся взагалі. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві спостерігається сезонний спалах грипу А. Симптоми цього грипу схожі на коронавірус.

Про це сайту "Сьогодні" розповів головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

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"Якщо минулого року грип А у нас не виявлявся взагалі, то зараз уже зафіксовано у Києві 8 випадків захворювання. Симптоми у нього схожі, як і при коронавірусі – висока температура, головний біль. Це сезонний грип. Торік коронавірус його витіснив, а цього року він знову з'явився", – пояснив сайту "Сьогодні" Сергій Чумак.

Грип А виявили минулого тижня. Наразі зразки матеріалів відправили до референс-лабораторії для підтвердження. Але експерти наголошують, що це сезонний грип, а не свинячий.

В Україні доступна вакцинація від грипу

Вакцинуватися від грипу можна з жовтня до квітня. Вакцинація дозволена як дорослим, так і дітям від 6 місяців, які не мають протипоказань до щеплень. Імунітет після щеплення формується протягом кількох тижнів. Зазвичай вже за 2 тижні після щеплення можна отримати захист.

Кому обов'язково потрібно зробити щеплення

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Особливо важливо вакцинуватися людям із груп медичного та професійного ризику:

  • вагітним;
  • дітям віком до 5 років;
  • людям старше 65 років;
  • людям із надмірною вагою;
  • людям, які мають діабет, хронічні серцево-судинні та легеневі захворювання;
  • медичним працівникам;
  • вчителям та вихователям;
  • військовослужбовцям;
  • продавцям;
  • водіям громадського транспорту;
  • усім, хто працює у багатолюдних місцях.

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