До Києва повернувся грип, який торік витіснив коронавірус

Минулого року грип А у Києві не виявлявся взагалі. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві спостерігається сезонний спалах грипу А. Симптоми цього грипу схожі на коронавірус.
Про це сайту "Сьогодні" розповів головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.
"Якщо минулого року грип А у нас не виявлявся взагалі, то зараз уже зафіксовано у Києві 8 випадків захворювання. Симптоми у нього схожі, як і при коронавірусі – висока температура, головний біль. Це сезонний грип. Торік коронавірус його витіснив, а цього року він знову з'явився", – пояснив сайту "Сьогодні" Сергій Чумак.
Грип А виявили минулого тижня. Наразі зразки матеріалів відправили до референс-лабораторії для підтвердження. Але експерти наголошують, що це сезонний грип, а не свинячий.
В Україні доступна вакцинація від грипу
Вакцинуватися від грипу можна з жовтня до квітня. Вакцинація дозволена як дорослим, так і дітям від 6 місяців, які не мають протипоказань до щеплень. Імунітет після щеплення формується протягом кількох тижнів. Зазвичай вже за 2 тижні після щеплення можна отримати захист.
Кому обов'язково потрібно зробити щеплення
Особливо важливо вакцинуватися людям із груп медичного та професійного ризику:
- вагітним;
- дітям віком до 5 років;
- людям старше 65 років;
- людям із надмірною вагою;
- людям, які мають діабет, хронічні серцево-судинні та легеневі захворювання;
- медичним працівникам;
- вчителям та вихователям;
- військовослужбовцям;
- продавцям;
- водіям громадського транспорту;
- усім, хто працює у багатолюдних місцях.
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