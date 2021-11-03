На мітингу антивакцинаторів блогерка зізналася у фінансуванні з Москви (відео)

У Києві блогерка-антивакцинатор назвала українців та росіян – єдиним народом. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві на мітингу антивакцинаторів блогерка Олена Фаїст заявила, що українці та росіяни – "єдиний народ". На її думку, війни насправді немає.
Відповідний ролик опублікував Данило Яковлев на своїй сторінці у Facebook.
Висловлювання блогерки про українців та росіян
Учасниця мітингу проти вакцинації, блогерка Олена Фаїст заявила:
- "Ми брати слов'яни!", "Єдиний народ!", "Це штучна війна, якої насправді немає!"
Крім того, Фаїст додала, що отримує фінансування від "братів-слов'ян" із Москви на свої акції проти вакцинації від коронавірусу.
Хто така Олена Фаїст?
За словами Олени, вона "керівник Черкаського філіалу у "STOP Fake Pandemic".
Крім того, вона є членом організації "Ведичний світ". Вони називають себе "суспільним рухом розсудливих людей, об'єднаних ведичним світоглядом та культурою".
Антивакцинатори заблокували Раду з усіх боків
Під стінами Верховної Ради 3 листопада мітингують противники вакцинації від COVID-19. Вони перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки та мокли.
Перекрито такі місця:
- вул. Грушевського, 5 (біля стадіону "Динамо")
- пров. Кріпосний, 30/1 (біля Будинку офіцерів)
- перехрестя: вул. Московська, пров. Інженерний,
- перехрестя: вул. Липська, вул. Інститутська (біля готелю "Національний")
- перехрестя: вул. Інститутська, вул. Ольгинська
- перехрестя: вул. Ольгинська, площа І. Франка
- перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Круглоуніверситетська
- перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Заньковецька
- вул. Паркова, 35.
Як захиститись від коронавірусу?
Незважаючи на те що не всі згодні з цією думкою, за даними МОЗ, найкращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби вп'ятнадцятеро.
За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.