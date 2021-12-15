У Києві BMW на швидкості зніс два автомобілі та влетів у ТРЦ (фото)

Аварія сталася на Оболонському проспекті/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний", колаж: "Сьогодні"
У Києві, де раніше на пішохідному переході автомобіль на смерть збив чоловіка, сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля на швидкості влетів в інші транспортні засоби.
Про це повідомляє Telegram-канал "Київ оперативний".
Деталі аварії
Дорожньо-транспортна пригода сталася на Оболонському проспекті 15 грудня близько 00:30. Водій на автомобіль BMW на швидкості зніс два припаркованих авто. Після цього він влетів у ТРЦ DreamTown.
Після зіткнення з двома автомобілями, BMW влетів у ТРЦ/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний"
Автомобіль влетів у дві іномарки/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний"
Через ДТП постраждала й будівля столичного ТРЦ/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний"
Водій був п'яний?
За інформацією свідків, двоє осіб, які перебували в BMW були у стані алкогольного сп'яніння. На місці інциденту працюють правоохоронців.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїзної частини і перекидання транспортного засобу.
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