У Києві BMW на швидкості зніс два автомобілі та влетів у ТРЦ (фото)

Аварія сталася на Оболонському проспекті/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний", колаж: "Сьогодні"

У Києві, де раніше на пішохідному переході автомобіль на смерть збив чоловіка, сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля на швидкості влетів в інші транспортні засоби.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ оперативний".

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Деталі аварії

Дорожньо-транспортна пригода сталася на Оболонському проспекті 15 грудня близько 00:30. Водій на автомобіль BMW на швидкості зніс два припаркованих авто. Після цього він влетів у ТРЦ DreamTown.

Після зіткнення з двома автомобілями, BMW влетів у ТРЦ/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний"

Автомобіль влетів у дві іномарки/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний"

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Через ДТП постраждала й будівля столичного ТРЦ/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний"

Водій був п'яний?

За інформацією свідків, двоє осіб, які перебували в BMW були у стані алкогольного сп'яніння. На місці інциденту працюють правоохоронців.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

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зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїзної частини і перекидання транспортного засобу.

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