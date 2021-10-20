У Києві буде суха і хмарна погода: синоптики дали прогноз (карта)

У Києві пригнозують вітряну погоду, однак без опадів/Колаж: Сьогодні

У середу, 20 жовтня, у Києві очікується мінлива хмарність. Водночас в Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Протягом дня в столиці України температура повітря буде коливатися від +12 до +14 градусів. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с. Опадів у Києві не прогнозують.

"Погодні гойдалки" в Україні

Цього тижня в Україні температура повітря спочатку підніметься до 18 градусів тепла, але потім впаде до +8 градусів. З середи, 20 жовтня, а також 21, 22 і 23 жовтня в більшості областей потеплішає. Уже в неділю, 24 жовтня, почнеться істотне похолодання.

Реклама

Читайте також