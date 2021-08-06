У Києві даруватимуть квитки на матчі ФК "Шахтар" за вакцинацію від коронавірусу

Вакцинованим пропонують квитки на домашні матчі з футбольними клубами "Олександрія" та "Генк"

Квитки дадуть на матчі клубу на НСК "Олімпійський" / Фото: колаж "Сьогодні"

З п'ятниці, 6 серпня, вакциновані в центрі масової вакцинації у ТРЦ Blockbuster Mall, можуть за щеплення отримати квитки на футбольні матчі за участі ФК "Шахтар".

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Ми дуже вдячні футбольному клубу "Шахтар" за ініціативу і сподіваємося, що такі бонуси зможуть мотивувати до вакцинації чимало українців. Також ми запрошуємо бізнес долучатися до таких ініціатив. Упевнений, що завдяки співпраці ми зробимо простір навколо нас безпечним та зможемо швидко повернутися до нормального життя", – сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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Наразі вакцинованим пропонують квитки на домашні матчі з футбольними клубами "Олександрія" (7.08) та "Генк" (10.08), що відбудуться на НСК "Олімпійський". У МОЗ вже повідомили, що там можна буде отримати квитки і на інші матчі.

В Україні з початку вакцинальної кампанії вакцинували 3 953 542 особи, з них повністю імунізовані і отримали дві дози – 2 284 166 осіб. Усього медики зробили 6 237 706 щеплень.

Зазначимо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни не вакцинувати своїх громадянтретьою дозою від коронавірусу, щоб жителі бідних країн могли пройти хоча б початковий курс.

Також нагадаємо,в Україні до кінця літа зроблять ще мінімум 4,5 млн щеплень.

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