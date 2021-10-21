У Києві судитимуть ветерана АТО, який захопив Кабмін з гранатою

Ветеран АТО предстане перед судом. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві будуть судити ветерана АТО Володимира Прохнича, який влітку з гранатою захопив приміщення Кабінету міністрів. Судово-психіатрична експертиза визнала чоловіка осудним.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

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Чоловік постав перед судом. Прокуратура вже скерувала відповідний обвинувальний акт, а сам ветеран АТО перебуває під вартою.

"За результатом стаціонарної судово-психіатричної експертизи чоловіка визнано осудним", – уточнили в прокуратурі.

В Кабмін з гранатою

4 серпня 43-річний ветеран АТО прийшов до приміщення Кабміну та захопив будівлю. При цьому він висмикнув із бойової гранати запобіжне кільце.

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Також чоловік наказав двом працівникам Кабміну перебувати поруч із ним, а співробітникам Управління державної охорони триматися осторонь та не застосовувати зброю.

Після перемовин з правоохоронцями за участі іншого військослужбовця, чоловік привів гранату у безпечний стан, після чого віддав її працівникам поліції та здався.

Причина

Під час досудового розслідування підозрюваний пояснив свої дії гострою реакцією на складні життєві обставини та щиро розкаявся.



"Набридло життя", – так Прохнич сказав під час допиту в поліції, повідомили джерела "Сегодня". Під час надання свідчень Прохнич назвав себе "людиною із загостреним почуттям справедливості".

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