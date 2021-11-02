У Києві чиновника підозрюють у недбалості – "забув" виділити майже 2 млн на субсидії

Субсидії киян осіли в кишенях комерсантів / Фото: Колаж: Сьогодні
СБУ викрила топ-чиновника КМДА, який "сприяв" привласненню майже 2 млн грн, виділених на субсидії.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Через бездіяльність чиновника, лише за один опалювальний сезон, із бюджетної програми для виплати пільг та житлових субсидій населенню на оплату комунальних послуг було виведено майже 2 млн грн.
"У період опалювального сезону 2017-2018 років приватне підприємство-постачальник тепла та гарячої води не використало усіх коштів субсидій, виділених киянам. Це підтверджує і висновок ревізії, проведеної Державною аудиторською службою України", – йдеться у повідомленні.
Топ-чиновник КМДА "забув" про свій обов'язок ініціювати стягнення заборгованості із постачальника-боржника. Отже, субсидії киян осіли у кишенях комерсантів.
Екс-чиновнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
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