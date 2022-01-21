У Києві декомунізували парк "Перемога" (фото)

Монумент у столичному парку потрапив до списку об'єктів під демонтаж / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві декомунізували парк "Перемога". З монумента забрали радянську символіку.

Про це повідомляє Київ Зараз у Telegram.

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Фото опублікували у соцмережах. На знімках видно, що на вході до парку немає червоної зірки.

Тепер вхід у парк виглядає так / Фото: Киев Сейчас

Декомунізація може вбити "Батьківщину-мати"

9 травня виповнилося 40 років від дня відкриття найзнаковішої споруди у Києві – статуї "Батьківщина-мати", що стоїть на території Нацмузею історії України у Другій світовій війні.

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Фахівці запевняють: статуя нерухома і простоїть ще щонайменше 150 років, якщо її не чіпати.

Автор скульптури "Батьківщина-мати", Василь Захарович Бородай, помер у 2010 році, не доживши до ухвалення Верховною Радою Закону про декомунізацію (набув чинності у травні 2016 року). В рамках цього закону активно обговорювалася ідея демонтувати радянський герб із щита "баби". Але Василь Бородай, онук автора і теж скульптор вважає, що демонтувати герб недоцільно.

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