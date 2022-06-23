У Києві ввели нову заборону для власників авто

Нову заборону запровадили на час воєнного стану. Фото: колаж "Сьогодні"

Київська міська рада заборонила пересування містом автомобілями без глушника під час війни.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

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"В Україні війна, продовжуються артобстріли наших міст, а деякі громадяни влаштовують салюти. Або ганяють вулицями на авто, як на реактивному літаку. За це має бути відповідальність", – зазначив він.

За словами мера столиці, на території міста заборонено рух транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямоток" та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, до моменту припинення або скасування дії правового режиму військового стану на всій території України.

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