У Києві ФОПи через протести перекрили центр міста (відео, фото)

ФОПи перекрили дороги міста / Колаж "Сьогодні"
Сьогодні, 17 лютого, у центрі Києва знову протестують SaveФОП. Через це повністю було перекрито рух транспорту на вулиці Хрещатик.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
Протестувальники почали на Хрещатику і продовжили мітинг під будівлею Верховної Ради України. Люди виступають проти запровадження касових апаратів (РРО, ПРРО) для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої групи спрощеної системи оподаткування.
Наразі повністю перекрито вулицю Грушевського через акцію протесту, а ось інші вулиці урядового кварталу поки що з вільним проїздом.
На акції протесту вийшли понад 1 тис. підприємців. Вони стоятимуть до кінця пленарного засідання Верховної Ради України.
Зіткнення біля Ради
З 1 січня в Україні набув чинності закон про обов'язкове застосування ФОП касових апаратів чи програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
25 січня ФОП вийшли на мітинг до Верховної Ради. Вже зранку мітингувальники перекривали дорогу у центрі столиці. В результаті почалися зіткнення протестувальників з поліцією, у хід пішли камені, пляшки та сльозогінний газ. За інформацією кореспондента каналу "Україна 24", кілька десятків людей було затримано. У сутичках постраждали люди.
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