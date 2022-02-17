У Києві ФОПи через протести перекрили центр міста (відео, фото)

ФОПи перекрили дороги міста / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 17 лютого, у центрі Києва знову протестують SaveФОП. Через це повністю було перекрито рух транспорту на вулиці Хрещатик.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

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Протестувальники почали на Хрещатику і продовжили мітинг під будівлею Верховної Ради України. Люди виступають проти запровадження касових апаратів (РРО, ПРРО) для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої групи спрощеної системи оподаткування.

Наразі повністю перекрито вулицю Грушевського через акцію протесту, а ось інші вулиці урядового кварталу поки що з вільним проїздом.

На акції протесту вийшли понад 1 тис. підприємців. Вони стоятимуть до кінця пленарного засідання Верховної Ради України.

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ФОПи вийшли на протест. Фото: сайт "Сьогодні"

ФОПи вийшли на протест. Фото: сайт "Сьогодні"

ФОПи вийшли на протест. Фото: сайт "Сьогодні"

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Зіткнення біля Ради

З 1 січня в Україні набув чинності закон про обов'язкове застосування ФОП касових апаратів чи програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

25 січня ФОП вийшли на мітинг до Верховної Ради. Вже зранку мітингувальники перекривали дорогу у центрі столиці. В результаті почалися зіткнення протестувальників з поліцією, у хід пішли камені, пляшки та сльозогінний газ. За інформацією кореспондента каналу "Україна 24", кілька десятків людей було затримано. У сутичках постраждали люди.

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