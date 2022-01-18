У Києві однорічне маля зірвалося з 15-го поверху – подробиці

Дитина загинула на місці події / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Русанівському бульварі, 2 сталася трагедія з 1,5-річною дитиною. 18 січня вона випала із вікна 15-го поверху та миттєво загинула.

Про це повідомляють Вартові еспресо у Facebook.

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На місце смерті малюка негайно прибули правоохоронці.

"Шансів на життя у дитини не було. Лікарі, які прибули на виклик лише констатували смерть", – пишуть у Мережі.

Наразі слідчі встановлюють усі деталі інциденту та його причини.

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Не перший випадок у столиці

У Києві дворічна дитина випав із вікна багатоповерхівки. НП сталася у Святошинському районі столиці, на вулиці Феодори Пушиної. Дитина сперлася на москітну сітку і впала з висоти.

Отримані травми виявилися несумісними з життям, дитина загинула.

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