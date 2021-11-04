У Києві горів дитячий садок: у небезпеці були майже 100 малюків (відео)

У дитячому садку Києва спалахнула пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"
У четвер, 4 листопада, у Києві у Голосіївському районі спалахнула пожежа в дитячому садку. До прибуття рятувальників на безпечну відстань було виведено 109 осіб, включаючи дітей та персонал.
Про це повідомив пресофіцер ГУ ДСНС України у Києві Олександр Макушенко.
Подробиці НП
На місце НП прибули рятувальники. Як стало відомо, на 1-му поверсі стався спалах в електрощитовій. Пожежники одразу ж почали гасити пожежу.
О 10:54 спалах успішно ліквідовано.
До прибуття рятувальників на безпечну відстань було виведено 109 осіб, включаючи дітей та персонал. Жертв та постраждалих немає.
На місці події було залучено 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 осіб особового складу.
Наразі причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
Пожежа на Закарпатті
У селі Плоский Потік Закарпатської області сталася пожежа у житловому будинку. Унаслідок цього загинули 62-річна жінка та її 4-річний онук. Відомо, що хлопчик гостював у будинку жінки.
За попередньою інформацією, причиною пожежі могло стати несправне пічне опалення. Точну причину займання встановлять після проведення експертиз. У поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (з позначкою "нещасний випадок").
Раніше ми писали:
- У Чернівцях згоріла маршрутка. На щастя, пасажири залишилися живими.
- В Одесі рятувальники з вогню дістали 3-річну дитину. Пожежа сталася в комунальній квартирі.