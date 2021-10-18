У Києві міська електричка скасувала низку рейсів: список

Київська міська електричка. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві 18 жовтня скасували низку рейсів міської електрички. Це пов'язано з технічними проблемами.
Про це повідомили у пресслужбі "Київпастранс".
Які рейси скасували?
18 жовтня з технічних причин скасовуються рейси міської електрички №№7304,7311-7312, 7319.
До речі, у "Київпастрансі" принесли вибачення за тимчасові незручності.
Розклад
Згідно з даними на сайті "Київпастрансу", зняті потяги курсували в такий час:
- №7304 за маршрутом Київ-Волинський – Дарниця з 6.23 до 6.55;
- №7311 за маршрутом Дарниця – Борщагівка з 7.02 до 7.44;
- №7312 за маршрутом Київ-Волинський – Дарниця з 7.48 до 8.22;
- №7319 за маршрутом Дарниця – Борщагівка з 8.35 до 9.23.
Чи пустять без COVID-сертифікату в електрички? В "Укрзалізниці" відповіли
З 21 жовтня в Україні почнуть діяти нові правила перевезення пасажирів через коронавірус. Для того, щоб перетнути межі області поїздом, треба буде пред'являти сертифікат про COVID-вакцинацію або довідку про відсутність хвороби. Однак це правило не пошириться на електрички.
Керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський, відповідаючи на запитання "Сьогодні", пояснив, що є електрички, які перетинають відразу кілька областей. Обмеження не торкнуться цих електропоїздів. Тобто доїхати до Житомирської, Вінницької, Рівненської області з Києва і назад можна вільно. По суті, це єдина лазівка.
За його словами рішення пов'язане з тим, що неможливо проконтролювати, куди саме їдуть пасажири і чи перетнуть вони межі області.
Раніше ми повідомляли:
- Для того, щоб потрапити в поїзд чи автобус з 21 жовтня, потрібно буде мати при собі певні документи – їх перелік.
- Стало відомо, чи пустять в міський громадський транспорт з 21 жовтня без COVID-сертифікатів.