У Києві точаться бої – що робити жителям столиці прямо зараз

У Києві супротивник обстріляв військову частину. Колаж "Сьогодні"

На вулицях Києва ведуться активні бойові дії, повідомляє Київська державна міська адміністрація. Влада переконливо просить жителів столиці зберігати спокій і бути максимально обережними.

Що потрібно робити прямо зараз:

Якщо ви в укритті – Не покидайте його.

– Не покидайте його. Якщо ви вдома – Не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтесь у закритому приміщенні – наприклад, у ванні.

– Не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтесь у закритому приміщенні – наприклад, у ванні. Прикрийтеся чимось , що завадить пораненню від уламків та куль.

, що завадить пораненню від уламків та куль. Якщо ви почуєте сирени повітряної тривоги – негайно вирушайте до найближчого укриття.

Карта укриттів Києва доступна за посиланням

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Бій на Берестейській

У столиці продовжуються бої – біля метро "Берестейська" прогримів потужний вибух. За повідомленнями ЗМІ, впав Берестейський міст. Згодом з'явилася інформація, що наші військові відбили військову частину на Берестейській.

Бої у Києві

Напередодні мешканці столиці чули звуки пострілів на Троєщині. Після цього в Мережі з'явилася інформація, що наші захисники упіймали російських окупантів. У соцмережі опублікували відео, що стріляли на вулиці Бальзака, 55Б.