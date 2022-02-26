У Києві точаться бої – що робити жителям столиці прямо зараз

У Києві супротивник обстріляв військову частину. Колаж "Сьогодні"
На вулицях Києва ведуться активні бойові дії, повідомляє Київська державна міська адміністрація. Влада переконливо просить жителів столиці зберігати спокій і бути максимально обережними.
Що потрібно робити прямо зараз:
- Якщо ви в укритті – Не покидайте його.
- Якщо ви вдома – Не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтесь у закритому приміщенні – наприклад, у ванні.
- Прикрийтеся чимось, що завадить пораненню від уламків та куль.
- Якщо ви почуєте сирени повітряної тривоги – негайно вирушайте до найближчого укриття.
Карта укриттів Києва доступна за посиланням
Бій на Берестейській
У столиці продовжуються бої – біля метро "Берестейська" прогримів потужний вибух. За повідомленнями ЗМІ, впав Берестейський міст. Згодом з'явилася інформація, що наші військові відбили військову частину на Берестейській.
Бої у Києві
Напередодні мешканці столиці чули звуки пострілів на Троєщині. Після цього в Мережі з'явилася інформація, що наші захисники упіймали російських окупантів. У соцмережі опублікували відео, що стріляли на вулиці Бальзака, 55Б.