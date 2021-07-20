Як з'ясували правоохоронці, у вересні-листопаді 2020 року посадовець зловживав службовим становищем

У Києві викрили схему на митниці. Колаж: "Сьогодні"

У Києві інспектора митниці підозрюють у розкраданні 6,5 млн гривень, які він незаконно отримав під час митного оформлення нафтопродуктів.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Як з'ясували правоохоронці, головний державний інспектор митного поста "Столичний" Київської митниці Держмитслужби зловживав службовим становищем, здійснюючи митний контроль. Він підтверджував правомірність визначення кодів, щоб не оподатковувати акцизним податком – це не передбачено нормами податкового законодавства.

Виявилося, що інспектор митниці зробив 26 епізодів протиправної діяльності на загальну суму понад 6,5 млн гривень.

Зараз з'ясовуються всі деталі події.

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Як заявила в квітні генпрокурор Ірина Венедіктова, в правоохоронній системі України відбувається постійне самоочищення від нечесних співробітників – тоді тільки з початку року 270 працівникам правопорядку повідомили про підозру у вчиненні злочинів.

Також ми писали, що НАБУ і САП направили до суду справу про рекордний хабар в розмірі 6 млн гривень керівництву цих відомств.

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