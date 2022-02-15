У Києві з метро зникли касири. У чому причина та чи надовго

Підземка перейде на автоматизовану оплату проїзду / Фото: Колаж: Сьогодні

Київський метрополітен переходить на автоматизовану систему оплати проїзду. З завтрашнього дня у новому режимі запрацюють шість станцій підземки – там не буде звичних касирів, а проїзд можна буде сплатити автоматично. У підземці розповіли, що пасажири активно переходять на цифрові способи оплати проїзду.

Майже всі вже користуються електронною карткою, багато хто оплачує проїзд банківською картою, "Карткою киянина", використовують додаток "Київ цифровий".

Реклама

"Ми зібрали статистику та визначили, що вранці та ввечері каси метрополітену не завантажені. Це дозволяє переформатувати режим роботи та перейти на автоматизовану систему оплати. Із завтрашнього дня працюватимемо у пілотному режимі на 6 станціях. Це "Житомирська" (вест. №1), "Нивки" (вест. №2), "Почайна" (вест. №2), "Іподром" (вест. №1), ""Харківська" (вест. № 1) ) та "Бориспільська" (вест. №2)", – розповіла нам заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

За її словами, пілотний проект триватиме два місяці.

"Після цього аналізуватимемо ситуацію і визначатимемо, як працювати далі. Усі станції, які включені до пілотного проекту, мають два вестибюлі. Тобто якщо в цей час комусь із пасажирів буде необхідно поспілкуватися з касиром і купити проїзний квиток саме в касі, то він зможе це зробити", – додає Наталія Макогон.

Вона не відкидає, що поступово Київський метрополітен перейде на автоматизовану оплату проїзду.

"Всі квитки ми купуємо вже через інтернет – на концерти, поїздки у поїздах та літаках. Метро не є винятком. До речі, "Київ цифровий" у своїй програмі зробив можливість поповнення поїздок на транспортній картці. Аналізуватимемо ситуацію за підсумками пілотного проекту та прийматимемо подальші рішення", – доповнює Макогон.

Що буде з касирами

У Київському метрополітені кажуть, що мають великий дефіцит кадрів і про зміну штату касирів взагалі не йдеться.

Реклама

"У період пандемії багато наших співробітників хворіли і їх потрібно було кимось підміняти, навантаження було дуже високим. Тому ми дуже цінуємо свої кадри. За бажанням працівників у нас багато інших вакансій, куди вони можуть перейти", – додають у Київському метрополітені.

Читайте також: