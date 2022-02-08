У Києві через ДТП затримуються тролейбуси: яка ситуація на дорогах зараз (карта)

Рух тролейбусів затримується по вул. Максимовича, 12/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Через це в столиці затримується рух тролейбусів.

Про це повідомляє "Київпастранс".

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Які тролейбуси затримуються?

Зараз у Києві через ДТП затримується рух тролейбусів № 12, 45 на ділянці вул. Максимовича, 12. На місце аварії викликали правоохоронців.

Затори в столиці

За інформацією сайту infoportal.kiev.ua, нині в столиці дорога майже вільна. Затори спостерігаються лише не декількох вулицях.

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Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?

Останнім часом кожен ранок в Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

У комунальному підприємстві "Київпастранс" зазначають, що на рух транспорту впливають дорожні обставини, а найчастіше ДТП.

"Свіжий приклад – на вулиці Кирилівській була затримка трамваїв через виїзд на рейки двох легкових автомобілів. До того ж вони там зіткнулися. Через це зупинився рух трамваїв", – розповіли нам у пресслужбі "Київпастрансу".

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