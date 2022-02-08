У Києві через ДТП затримуються тролейбуси: яка ситуація на дорогах зараз (карта)

Рух тролейбусів затримується по вул. Максимовича, 12/Фото: колаж: "Сьогодні"
У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Через це в столиці затримується рух тролейбусів.
Про це повідомляє "Київпастранс".
Які тролейбуси затримуються?
Зараз у Києві через ДТП затримується рух тролейбусів № 12, 45 на ділянці вул. Максимовича, 12. На місце аварії викликали правоохоронців.
Затори в столиці
За інформацією сайту infoportal.kiev.ua, нині в столиці дорога майже вільна. Затори спостерігаються лише не декількох вулицях.
Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?
Останнім часом кожен ранок в Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.
У комунальному підприємстві "Київпастранс" зазначають, що на рух транспорту впливають дорожні обставини, а найчастіше ДТП.
"Свіжий приклад – на вулиці Кирилівській була затримка трамваїв через виїзд на рейки двох легкових автомобілів. До того ж вони там зіткнулися. Через це зупинився рух трамваїв", – розповіли нам у пресслужбі "Київпастрансу".
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