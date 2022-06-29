У Києві через потужну зливу настав водний апокаліпсис (відео)

На Київ 29 червня обрушилася злива / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві через потужну зливу затопило райони міста. Деякі вулиці буквально перетворилися на річки. "Потонули" кілька машин.

Відповідні фото та відео публікують очевидці у соцмережах. Крім того, через сильні потоки води обмежена видимість.

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Найінтенсивніші опади пройшли у Святошинському та Солом'янському районах. Через залповий дощ виникло підтоплення на просп. Леся Курбаса та на б-рі Ромена Роллана.

Чергування бригад продовжується на вул. Олени Теліги, вул. Скляренка, на вулицях біля ст. м. "Лівобережна".

Залучено 24 одиниці техніки гідрослужби.

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Внаслідок зливи підтопило Борщагівку, через що у місті утворилися значні пробки.

Кільцева дорога теж тимчасово перетворилася на річку.

Киянам, які зараз перебувають на роботі, важливо врахувати цей нюанс під час планування дороги додому. Так само, як і підвищені коефіцієнти в сервісах таксі, що вводяться в таку погоду.

Прогноз погоди

У Києві зафіксували другу "тропічну ніч" поспіль. Температура протягом двох діб не опускається нижче за 20 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 30 червня буде теплим, але дощовим. Так, утримається 30-градусна спека, однак у деяких областях синоптики прогнозують дощі з грозами. Тому необхідно взяти з собою парасольку, виходячи з дому. Ясна та безхмарна погода очікується лише на сході та заході, крім Рівненської області.