У Києві побили радника генпрокурора – деталі

Політика побили посеред білого дня / Фото: Колаж: Сьогодні
У понеділок, 7 лютого, у Києві група невідомих прямо на вулиці скоїла напад на радника генпрокурора Ірини Венедиктової Зураба Адеїшвілі. Як повідомили у поліції "Сьогодні", нібито інцидент стався на вулиці.
До радника підійшли невідомі, уточнили ім'я та прізвище, а після цього побили та втекли.
У поліції Києва нам розповіли, що перевіряють цю інформацію.
"Ми бачили публікацію у ЗМІ. Наразі перевіряємо чи був такий випадок зареєстрований у поліції", – повідомили правоохоронці.
Хто такий Зураб Адеїшвілі
Зураб Шалвович Адеїшвілі – грузинський та український державний діяч. Юрист. Найближчий соратник Михайла Саакашвілі.
У грудні 2014 року в пресі обговорювалося питання його призначення президентом України на посаду міністра МВС або Антикорупційного бюро. На початку 2015 року Адеїшвілі був радником уряду України.