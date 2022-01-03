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У Києві масштабне ДТП спровокувало затор – карта (відео)

Олександр Марущак, Ольга Кравченко
3 січня, 18:07
Один із автомобілів перекинувся на дах

У столиці зіткнулися дві машини / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві ДТП із перекиданням сталося нещодавно на Набережному шосе (у бік Подолу). На місці працюють правоохоронці. Як повідомили "Сьогодні" у поліції, є постраждалі.

"Попередньо, водій, рухаючись на автомобілі "Хонда Сівік", не дотримувався безпечної дистанції, і допустив зіткнення з автомобілем "ПЕЖО 3008". Після чого автомобіль "Хонда Сівік" перекинувся на дах. Внаслідок ДТП травми отримала пасажирка "Хонда Сівік", яку із ЗЧМТ та травмою правої руки госпіталізували до лікарні", – розповіли "Сьогодні" у патрульній поліції Києва.

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На місці утворився затор

На місці НП утворився гігантський затор у бік Поштової площі. Це підтверджує дані онлайн-сервісу Google maps.

Через аварію на Набережному шосе пробка / Фото: Google Maps

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

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  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

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