У Києві масштабна пожежа на складі: стовп диму видно за кілька кілометрів (фото)

У Голосіївському районі Києва спалахнула масштабна пожежа на складі. У небі видно великий стовп диму. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Вогонь пошкодив покрівлю. Фото: ДСНС

Займання почалося о 7:38 на Пирогівському шляху, 154. Це територія транспортної компанії, пожежа сталася в одноповерховій складській будівлі, загальна площа – 1200 квадратних метрів.

На місці перебувають пожежники. Фото: ДСНС

О 8:45 загоряння локалізували. Вогонь частково зруйнував покрівлю та фасадну стіну будівлі, є загроза подальшого руйнування покрівлі. Місцеві жителі пишуть, що дим видно за кілька кілометрів від місця інциденту.

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У небі стоїть стовп диму. Фото: ДСНС

Попередньо жертв і постраждалих немає. Нині триває ліквідація пожежі. На місці працюють 45 рятувальників на 11 пожежних авто.

Рятувальники майже дві години намагаються ліквідувати загоряння. Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше в Києві на бульварі Кольцова горіла будівля одного з супермаркетів.

Крім того, на Одеській трасі (Київська область) сталася пожежа. Згорів легковий автомобіль.