У київському метро можуть закрити кілька станцій: список

Обмеження у метро Києва. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 3 грудня, у Києві обмежать роботу кількох станцій метро. Це пов'язано з проведенням футбольного матчу між "Шахтарем" та "Львовом".

Про це повідомили у пресслужбі КП "Київський метрополітен".

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Які станції метро закриють?

Як стало відомо, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Відповідні заходи застосували, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Крім того, киян попросили дотримуватися маскового режиму.

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У Києві почастішали масштабні збої в роботі транспорту

Це стосується маршруток, трамваїв та тролейбусів. Це пов'язано із щільним автомобільним трафіком у місті – багато заторів та скупчення легкового транспорту.

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів та скупчення легкового транспорту. Крім того, у столиці достатньо місць, де наразі триває ремонт доріг. Вони також проводяться на основних магістралях міста.

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"Через це відбуваються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що через ці причини відбуваються збої в роботі громадського транспорту як вранці, так і ввечері.

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