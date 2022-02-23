У Києві може зупинитись громадський транспорт? Ми перевірили чутки

Кияни попереджали про збої в роботі транспорту / Колаж "Сьогодні"

У Києві можуть виникнути значні проблеми із громадським транспортом сьогодні, 23 лютого. Водії планують вийти на мітинг через великі затримки зарплати. Однак у комунальному підприємстві стверджують, їхні співробітники вже отримали гроші, а пікетів та страйків не буде.

Що відомо

У мережі опубліковано відповідний лист щодо звернення на ім'я директора "Київпастрансу", пише ТСН. Там зазначені вимоги щодо погашення боргу із зарплати. Люди вимагають компенсацію за невчасно виплачену зарплату та аванс за лютий.

Реклама

Звернення на ім'я директора "Київпастранс". Фото: ТСН

Зарплату віддали

У комунальному підприємстві "Київпастранс" сайту "Сьогодні" повідомили, що їхні співробітники вже отримали зарплату.

"Водії отримали зарплату. Вчора ввечері заробітна плата за січень надійшла на картки працівників, тому можливість пікетів та страйків виключається. Все працює у звичайному режимі", – повідомили у прес-службі підприємства.

Проте аванс за лютий співробітникам "Київпастрансу" наразі не виплатили.

Реклама

Гроші є

У департаменті транспортної інфраструктури КМДА на інформаційний запит сайту "Сьогодні" повідомили, що фінансування на зарплати для "Київпастрансу" виділено. Але чомусь грошей не дають людям уже два місяці, у департаменті не відповідають. Як і не пояснюють, коли водіям виплачуватимуть зароблені гроші.

У листі департаменту транспортної інфраструктури КМДА зазначено, що до щомісячного плану із бюджету міста Києва виділено 166,6 мільйона гривень.

Раніше ми писали: