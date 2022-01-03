У Києві чоловік порушив правила дорожнього руху й одразу поплатився за це (відео)

Інцидент потрапив на відео/Колаж: "Сьогодні"
У Києві водій-порушник на автомобілі Volkswagen потрапив у "пастку" на вузькій односторонній дорозі, оскільки поїхав проти руху, цим самим порушивши правила дорожнього руху.
Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.
Деталі
Вулицею рухався автомобіль, який не пропустив транспортний засіб порушника. Йому довелося здавати задньою. На перехресті Грекова та Ольжича він хотів розвернутися, але в'їхав у стовп.
"Після Нового року деякі водії чомусь перестали бачити дорожні знаки. На щастя, небайдужі громадяни, разом із небайдужими стовпами, знають свою справу", — йдеться у повідомленні.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.
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