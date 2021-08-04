У Києві чоловік з гранатою погрожує підірвати Кабмін

До Кабміну України увірвався чоловік, загрожує підірвати гранату. Фото: колаж "Сьогодні"
Невідомий чоловік прийшов до Кабінету міністрів з гранатою і загрожує її підірвати. До будівлі під'їхав спецназ. Можливо буде штурм.
Відповідне відео опублікував в Facebook голова правління ВГО "Стоп корупції" Ігор Бондарчук.
На відео чоловік каже, що він сапер в минулому і "живим не піде, сяде на 10 років" і просить чоловіків входити в будівлю, а жінок – ні.
"Це захоплення будівлі, у мене бойова граната, прибирайте людей", – говорить чоловік.
Обережно! На відео присутня ненормативна лексика, 18+
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У поліції Києва "Сьогодні" сказали, що на місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група.
"На місце виїхала поліція. Інформація уточнюється", – повідомили нам в поліції.
Раніше ми повідомляли, що у Кам'янці-Подільському від вибуху на вулиці постраждало шестеро людей, серед поранених дитина.
Також нагадаємо, у Харкові військовий бігав по дитячому майданчику з гранатою.
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