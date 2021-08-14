У Києві на Банковій перші зіткнення: поліція застосувала газ (відео)

Банкова в диму. Фото: колаж "Сьогодні"
Сьогодні біля будівлі Офісу президента на Банковій почалися зіткнення Нацкорпусу й поліції. Як передає кореспондент "Сьогодні", поліція застосувала газ.
Як стало відомо, лідер Нацкорпусу Андрій Білецький відмовився виконувати вимогу з догляду при проході до Офісу президента і наказав йти на прорив.
Поліція застосовує газ. Почалася потужна масова бійка.
Перша масова акція для новопризначеного глави поліції столиці
Ця акція під ОП – перша масова для нового начальника київської поліції Івана Виговського. Як розповіли "Сьогодні" копи, він також присутній тут і контролює ситуацію.
Нагадаємо, що 5 серпня керівник київської поліції Андрій Крищенко подав у відставку з займаної посади.
Раніше ми писали, що:
- засновник полку "Азов", колишній нардеп і лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький вважає, що для демократичної країни вуличні протести та акції – нормальне явище.
- чому почалася атака на "Нацкорпус"і до чого тут Аваков