У Києві на дорозі з'явився величезний провал – рух транспорту змінили (фото)

У Києві провалився асфальт / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві на вулиці Північно-Сирецькій провалився асфальт. На дорозі утворилася величезна яма, на місці працюють комунальники.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Місце аварії вже огородили працівники. За попередньою інформацією, у цьому місці прорвало водогін, через що і стався провал.
Комунальники намагаються полагодити все до ранку 15 січня. Наразі вони розбирають асфальт, який провалився.
У комунальному підприємстві "Київпастранс" уточнили, що через провал на Сирці змінили маршрут тролейбуса №5. Він курсує від вулиці Білицька до станції метро "Площа Льва Толстого". Поки що рух організували до проспекту Свободи.
Яка ситуація на дорозі?
За даними карт Google, заторів на цій ділянці дороги практично немає. Невелика тягучка є лише на повороті з вулиці Північно-Сирецької на Білицьку. Найближчу вулицю Межова повністю перекрили.