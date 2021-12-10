Піднявся стовп диму. У Києві на Льва Толстого горіло приміщення складу (фото, відео)

У Києві сталася пожежа / Фото: Колаж: Сьогодні

По вулиці Льва Толстого, 67 сталося загоряння на складі. Горіло складське приміщення.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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10 грудня о 13:14 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Льва Толстого, 67 у Солом'янському районі столиці.

"Попередньо там був склад для зберігання косметики. Площа загоряння становить 200 квадратних метрів. Для гасіння вогню задіяно 6 одиниць техніки та 25 пожежників. Ліквідація триває. За допомогою автодрабини евакуйовано шестеро осіб. Інформація про постраждалих та евакуйованих ще уточнюється", – повідомили сайту "Сьогодні" у ДСНС Києва.

У ДСНС додали, що спалахнув склад, де зберігалися аромаолії та аромалампи. Все це було загорнуто в просочений олією папір та пластик. Від цього над будинком стояв чорний дим. Вміст баночок розлився і розтікся, тому все це складно загасити водою.

"Вхід у приміщення складу лише один. Рятувальники мають пройти з торця будівлі в лабіринті з різних приміщень та перегородок. Щоб дістатися до вогнища загоряння – потрібен час. Та й олію звичайною водою не загасиш, ми ж не знали, що на складі зберігаються аромаолії. Вже зараз гасимо піною", – пояснили нам у ДСНС Києва.

О 15:32 пожежу у складському приміщенні ліквідували.

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Причини займання

За попередньою інформацією, пожежа могла початися через увімкнений обігрівач. Дві жінки, які чергували на складі, зізналися, що пішли на обідню перерву та залишили у приміщенні увімкнений олійний обігрівач. А коли повернулися – палахкотів вогонь у тому місці, де стояв обігрівач.

Жінки самотужки намагалися загасити полум'я. Коли це їм не вдалося, на місце викликали працівників ДСНС.

Поки невідомо, що саме сталося у приміщенні – коротке замикання чи пожежа почалася через обігрівач. Причини займання встановлять правоохоронці.

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У Києві вщент згоріло приміщення шиномонтажу

7 грудня на вулиці Райдужній, 27, сталася пожежа. Приміщення шиномонтажу згоріло вщент. На місці інциденту працювала ДСНС.

Пожежникам вдалося загасити вогонь. А що саме стало причиною загоряння наразі не з'ясували.

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