У Києві на працівників заводу впав верстат. Вони померли на місці

У Києві на заводі загинули двоє працівників / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на заводі "ЕМКО" вчора, 19 листопада, на двох працівників упав багатотонний верстат, внаслідок чого вони загинули на місці. Трагедія сталася через порушення правил безпеки під час монтажних робіт.

Про це повідомляє пресслужба КАС "Київська служба порятунку".

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Зазначається, що на місці працювали оперативні підрозділи Київської служби порятунку, ДСНС та поліцейські.

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Через те, що верстат дуже важкий, рятувальникам довелося діставати тіла загиблих за допомогою пневмодомкратів та інших інструментів. Щілина між підлогою та верстатом не перевищувала 5 см, тому робота тривала майже годину.

За фактом інциденту на заводі розпочали службове розслідування.