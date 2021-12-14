У Києві на шкільному подвір'ї жінку мало не вбило дерево (фото)

У столиці дерево впало прямо на жінку / Фото: Колаж: Сьогодні

На територію школи №215 на вулиці Жмеринській на голову жінки впала величезна гілка. Як повідомляють у соціальних мережах, внаслідок пригоди жінка отримала струс мозку, її госпіталізували до лікарні та наклали шви. Як з'ясував сайт "Сьогодні", інцидент стався 9 грудня. Внаслідок отриманої травми жінку госпіталізували до лікарні. У самій школі коментувати ситуацію із НП відмовилися.

Що кажуть чиновники

В управлінні освіти Святошинського району нам розповіли деталі події. НП сталася на запасному вході до навчального закладу. Він є входом для учнів початкової школи.

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"Подія сталася біля території школи №215. Постраждала мати учениці четвертого класу. Коли вона пройшла шкільну хвіртку, на неї впала не гілка – аварійних дерев там немає, а оміла. Там росте велика канадська тополя і на ній є кущі омели. Крижана брила впала на жінку", – розповідає сайту "Сьогодні" начальник управління освіти Святошинського району Олексій Сукенніков.

НП сталося на запасному вході до навчального закладу

Жінку помітили мами інших учнів. Її взяли під руки та довели до школи. Персонал та директор школи викликали на місце швидку допомогу. В управлінні освіти Святошинського району кажуть, що проводять розслідування з стосовно НП. Там також запевняють, що це нещасний випадок, оскільки санітарне обрізання аварійних дерев на території навчальних закладів проводять регулярно.

Що каже постраждала

Сама постраждала зараз у лікарні на Лук'янівці.

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"Все сталося о 8:15 ранку, коли у Києві пройшов льодовий дощ. Я забула взяти дитині воду, повернулася за нею і вже заходила на територію школи. Почула гучний тріск і все… Була навколішки. Навколо було багато батьків, хтось викликав швидку. Все пам'ятаю шматками – як підходила вчителька, як мені допомагали пройти", – згадує Ольга.

Постраждала перебуває у лікарні

Вона стверджує, що їй на голову впала гілка дерева і вдарила потилицю.

"У мене струс мозку, гематома. На голові шрам сантиметрів на 10, наклали шви. Я зараз у лікарні. Все трапилося на території школи. Я досі у шоці. А якби на моєму місці була моя дитина, чи чийсь інший? Він просто загинув би від такого удару. Це найстрашніше", – розповідає Ольга.

Жінка каже, що живе поряд із школою.

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Жінка живе поряд зі школою

Територію, де з нею сталася НП, обгородили відразу ж після того, як її відвезла швидка.

"Територію, де зі мною сталося це лихо, обгородили стрічкою, а чоловікові шкільний двірник сказав, що впала саме крижана гілка, а не оміла. Чому ж уранці не обгородили це місце, коли всі дерева в районі вкрилися крижаною кіркою. Чому тільки тоді, коли гілка впала мені на голову, поставили огорожу?" – бідкається жінка.

Що кажуть у поліції

У поліції Святошинського району нам повідомили, що на цей момент до них не надходила заява від жінки чи її родичів. Було лише повідомлення про НП від лікаря з лікарні.

"Дільничний поліцейський виїде на місце та зв'яжеться з постраждалою, оскільки у повідомленні не було зазначено її контактного номера", – додали у поліції Святошинського району.

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