У Києві на Софійській площі встановили найбільший вертеп у Європі (фото)

У столиці з'явився вертеп під головною ялинкою країни / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві на Софійській площі закінчили монтаж різдвяного вертепу. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", тут уже встановили усі скульптури.
Це найбільший у Європі вертеп з фігурами Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників.
Загалом у вертепі буде понад 20 дерев'яних скульптур. Виготовляти їх майстри розпочали ще у жовтні цього року.
Якими будуть ялинки у наступні роки у Києві
Президент компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький вже розробив проєкт головної новорічної ялинки 2024 року.
Наступного року ялинка буде прикрашена яскравими кольорами. Тематика наступного Нового року на Софійській площі – балет. Також Добруцький показав нам колірну гаму ялинки-2023. Основними кольорами буде білий, рожевий та фіолетовий.
"Тематика ялинки (2024 – Ред.) буде "Білий квадрат". Такої ялинки ще не було в Києві. Киянин Малевич намалював "Чорний квадрат", а у нас ялинка буде білого кольору, але у вигляді квадрата. Такими ж будуть новорічні будиночки на площі", – ділиться планами з сайтом "Сьогодні" Ігор Добруцький.
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