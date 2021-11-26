У Києві на Софійській площі встановлять ковзанку: коли відкриють

Для киян облаштують ковзанку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на Софійській площі встановлять ковзанку. Її спорудять навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому та відкриють 19 грудня.

Про це повідомив президент Folk Ukraine, організатор новорічного свята Ігор Добруцький, передає Парламент.ua

Реклама

Яке свято підготували для киян

Офіційне відкриття новорічної ялинки заплановано на 19 грудня о 16:00, а простоїть вона до 19 січня.

Навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому спорудять ковзанку, яка також відкриється 19 грудня.

На Софійській площі до Володимирського проїзду, Маріїнського парку та парку Дружби Народів облаштують ярмарки та фудкорти.

Реклама

Головна ялинка буде штучною. Її прикрасять 20 тисяч ялинкових іграшок золотого та червоного кольору. Тема цього року – народження Ісуса.

Крім того, навколо ялинки збудують панно, в якому зберуться всі герої Святого Сімейства, і все це вінчатиме великий купол з ілюмінацією.

Офіційне відкриття новорічної ялинки заплановано на 19 грудня. Фото: колаж "Сьогодні"

Реклама

Раніше ми писали: