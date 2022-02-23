У Києві розпочався призов резервістів – адреси та час роботи військкоматів

У столиці резервісти мають з'явитися до військкоматів. Фото: Фокус, Ріа Україна

У Києві, як і по всій Україні, 23 лютого розпочався призов резервістів. Вони повинні самостійно з'явитися до своїх військових частин за телефонним дзвінком або отримавши повістку.

У КМДА розповіли, куди звертатися резервістам та коли працюють військкомати

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: понеділок-п'ятниця з 8:30 до 17:30, перерва з 13:00 до 14:00. Прийомні дні: вівторок та четвер з 9.00 до 13.00.

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: вул. Салютна 4. Телефон : (044) 400 61 46.

: (044) 400 61 46. Час роботи : понеділок-п'ятниця з 8:30 до 17:30, перерва з 13:00 до 14:00.

: понеділок-п'ятниця з 8:30 до 17:30, перерва з 13:00 до 14:00. Прийомні дні: вівторок та четвер з 9:00 до 13:00.

Кого заберуть на службу?

Призову підлягають резервісти віком від 18 до 60 років. Це як офіцери, так і рядовий та сержантський склад. Солдати оперативного резерву першої черги проходитимуть службу у військових частинах і за тією спеціальністю, у яких вони служили раніше й підписали контракт.

Резервісти Збройних сил України — це українці, які добровільно проходять службу у військовому резерві ЗСУ та інших військових формуваннях на підставі контракту.