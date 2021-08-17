У Києві "Нацкорпус" повалив радянську інсталяцію на fлеї Героїв Небесної Cотні (відео)

Націоналісти руйнують декорації. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на алеї Героїв Небесної Сотні представники "Нацкорпусу" повалили декорації, поставлені до святкування Дня Незалежності, які перекривали меморіал.

Відео опублікував PavlovskyNews в Telegram.



Директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло звернувся в Міністерство культури з проханням пояснити ситуацію. За його словами, він не знає, хто автор такої ідеї.





"Знаю трохи про сам контент, що на алеї Героїв повинні бути встановлені інсталяції, які розповідатимуть про історію України від часів Трипілля до Майдану і російсько-української війни", – уточнив Пошивайло.

Є затримані

Як повідомляють у соцмережах, поліція провела жорстке затримання кількох членів "Нацкорпусу", які трощили декорації на алеї Героїв Небесної Сотні.



"Їх намагалися відбити у правоохоронців соратники на чолі з главою київського "Нацкорпусу" Сергієм Тамаріним. Але затриманих змогли заштовхати в автобус, вже всередині вони скаржилися, що поліція їх б'є", – пишуть у Мережі.

У поліції Києва "Сьогодні" повідомили, що на алеї Героїв Небесної Сотні працює слідчо-оперативна група Печерського району.

"Поки що в нас немає інформації про затримання когось. На місці працює оперативна група Печерського управління поліції. Незабаром буде дана правова кваліфікація цієї події", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Києва.

Звідки взялася інсталяція

У Києві на Майдані Незалежності розмістили декорації в радянському стилі для святкової постановки.

Як виявилося, керівництво Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності підтвердило, що установка інсталяції була узгоджена.

Однак місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні перформанси. Організацією святкування Дня Незалежності, зокрема концепцією і декораціями для святкових заходів, займається Офіс президента.

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