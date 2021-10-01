У Києві над гімназією піднявся дим, дітей евакуювали (оновлено)

У столичній гімназії сталася пожежа / Фото: Колаж: Сьогодні
У столиці в п'ятницю, 1 жовтня, піднявся чорний дим над будівлею Київської інженерної гімназії, що знаходиться на Княжому Затоні, 12А. У навчальному закладі провели евакуацію – на вулицю вивели 1500 учнів.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний".
На місце виїхали рятувальники ДСНС.
У ДСНС Києва сайту "Сьогодні" повідомили, що в гімназії відбулося коротке замикання в електропроводці. Пожежники вже приступили до ліквідації загоряння в їдальні навчального закладу.
"Коротке замикання сталося у їдальні гімназії, з подальшою пожежею. З будівлі проведена евакуація учнів та персоналу. Нині на місце прибули пожежні розрахунки. Поки інформації про постраждалих немає", – повідомили в ДСНС Києва.
Також на відео з соцмереж видно, що пожежа почалася в їдальні на першому поверсі. Дим іде з першого поверху, так само задимлений весь дах.
О 10:44 пожежу в гімназії ліквідували. Площа спалаху становила 25 квадратних метрів. Причини загоряння з'ясовуватимуть правоохоронці.
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