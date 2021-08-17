У Києві накриють грозові дощі? Що передають синоптики

У столиці очікують грози. Фото: колаж "Сьогодні"

Увечері 17 серпня і протягом 18 серпня в Києві очікуються грози, місцями шквали вітру 15-20 м/с. А також перший рівень небезпеки – жовтий. Фахівці рекомендують під час грози закривати вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватися жителям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

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Нагадуємо, що при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т.п. необхідно негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Що відбувається з погодою в Україні

В Україні нинішнє літо ставить рекорд за рекордом в плані високої температури. Завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що нас чекають нові хвилі спеки.

В останні роки погода все більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й в теплих країнах. Кліматологи це пов'язують в насамперед з діяльністю людини. Член Міжурядової групи експертів з питань клімату (при ООН) Світлана Краківська каже, що такі капризи погоди пов'язані з таненням льодовиків.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода в світі. При найбільш ймовірному Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями на Керч обрушилася потужна злива – місто знову затопило. Авто плавали по воді, приватні будинки і двори пішли під воду.