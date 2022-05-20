У Києві про кораблі та тракторні війська розкажуть мовою квітів (фото)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Тракторні війська та марка з російським кораблем. Якими клумбами оздоблюють Київ. Київські комунальники продовжують дивувати городян патріотичними клумбами, які з'являються у різних районах столиці. Сьогодні біля станції метро "Лівобережна" відкрили клумбу у вигляді точної копії легендарної марки "російський військовий корабель, йди на*уй".

Реклама

Тиждень висаджували квіти

Співробітники комунального підприємства за утриманням зелених насаджень Дніпровського району працювали над створенням копії марки з 4 травня. Вийшла дуже точна робота, якщо брати до уваги те, що марка створена виключно із кольорів різних відтінків.

"Для створення клумби знадобилося 15300 кольорів. Використовувалися альтернатери, агератум, седум, колеус. Над створенням клумби працювали шість наших співробітників. Тільки сім днів зайняла висадка квітів", – розповів сайту "Сегодня" директор комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району Євген Ковшун.

Найкраще клумбу можна розглянути з вагона метро.

Реклама

Увічнили "тракторні війська"

Ще одну незвичайну клумбу городяни помітили у районі станції метро Політехнічний інститут, що на вулиці Богдана Гаврилишина.

Тут співробітники "Київзеленбуду" створюють клумбу, присвячену "тракторним військам".

Реклама

З трави фахівці КП СЗН Шевченківського району змайстрували танк із опущеним дулом, а його буксирує невеликий трактор із прапором України. Причіп трактора засаджений кольорами жовтого кольору та розфарбований у кольори національного прапора.

Клумба багатьом перехожим піднімає настрій і досить масштабно. Багато хто робить фото на тлі танка та трактора.

У "Київзеленбуді" кажуть, що роботу над клумбою з танком та трактором ще не закінчено, ще висаджено не всі квіти.