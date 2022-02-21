Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини Києва Інші новини

У Києві оголосили штормове попередження: коли чекати на погіршення погоди

Ольга Кравченко
21 лютого, 14:57
У місті буде вітряно, фахівці розповіли, що робити

У столиці зіпсується погода / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчим часом із утриманням до кінця дня 21 лютого у Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Також прогнозують І рівень небезпеки, жовтий.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Реклама

Основні рекомендації, яких слід дотримуватися мешканцям міста під час сильного вітру:

  • усі вікна щільно закрити;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, і навіть не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Що робити під час сильного вітру?

  • Закрийте усі вікна в квартирі. За особливо сильних вітрів можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
  • Опинившись на вулиці під час сильних поривів вітру, слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Озирніться навколо, потрібно бути якнайдалі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову.
  • У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
  • Слід особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь, і не паркувати під ними автомобілі, тому що дерево може впасти.
  • Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

Читайте також: