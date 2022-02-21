У Києві оголосили штормове попередження: коли чекати на погіршення погоди

У столиці зіпсується погода / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчим часом із утриманням до кінця дня 21 лютого у Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Також прогнозують І рівень небезпеки, жовтий.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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Основні рекомендації, яких слід дотримуватися мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна щільно закрити;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, і навіть не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Що робити під час сильного вітру?

Закрийте усі вікна в квартирі. За особливо сильних вітрів можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.

Опинившись на вулиці під час сильних поривів вітру, слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Озирніться навколо, потрібно бути якнайдалі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову.

У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).

Слід особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь, і не паркувати під ними автомобілі, тому що дерево може впасти.

Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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