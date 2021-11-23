Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини Києва Новини транспорту Києва

У Києві обмежать рух транспорту – список вулиць

Ольга Кравченко
23 листопада, 17:39
У Дарницькому районі проходитимуть зйомки відеоролика – автомобілем там не проїхати

Два дні у столиці буде обмежено рух / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві з 18:00 23 листопада до 07:30 24 листопада на перетині вулиці Ганни Ахматової та вулиці Петра Григоренка перекриють рух транспорту.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Реклама

Коли обмежать рух

На цій ділянці відбуватимуться зйомки відео.

"У зв’язку із цим розпорядженням КМДА № 2416 за цією адресою передбачено обмеження транспортного руху", – пишуть у повідомленні.

Зокрема, рух транспорту на перехресті вулиць Анни Ахматової та вулиці Петра Григоренка обмежать 23-24 листопада:

Реклама
  • з 18:00 до 23:00 – частково (одну смугу);
  • з 23:00 до 05:30 – повністю;
  • з 05:30 до 07:30 – частково (одну смугу).

Як працює транспорт до карантину

У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:

  • COVID-сертифікат;
  • негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
  • довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.

Реклама

Раніше ми писали:

  • У Києві частину лікарень заповнено на 100% COVID-хворими. 85% госпіталізованих потребують кисневої підтримки.
  • В Україні двом лікарям суд виніс вироки за підробку COVID-документи. Одного лікаря оштрафували на 34 тисячі гривень та позбавили на рік права займатися діяльністю, пов'язаною з видачею подібних довідок, іншого засудили умовно.