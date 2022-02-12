У Києві спізнюється громадський транспорт

У столиці проблеми з рухом транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві знову стався збій у роботі громадського транспорту. Рух тролейбусів затримується, але заторів на дорогах не спостерігається.
Про це повідомили у "Київпастрансі".
Що із транспортом?
Затримується рух тролейбусів №17, 19 на вул. Єреванська 22 через несправний автомобіль у габариті проїзду.
На місце вже скерували відповідальну службу міста.
Чи є пробки?
У Києві сьогодні не спостерігається серйозних заторів. Про це свідчить онлайн-сервіс Google Maps.
Скріншот: Google Maps
Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?
Останнім часом ранок у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.
На комунальному підприємстві "Київпастранс" зазначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка, а саме часті ДТП.
Також на рух транспорту значною мірою впливає погода – сніг, ожеледиця.
"На жаль, ми не їздимо, як метрополітен, окремими лініями. Робота наземного транспорту так чи інакше залежить від загальної ситуації на дорогах міста. Також ми залежимо від поведінки інших учасників дорожнього руху, а вона іноді буває дуже дивною. Це основні причини збоїв у роботі міського наземного транспорту", – зазначають у "Київпастрансі".
Також збої в роботі транспорту відбуваються через неправильно припарковані автомобілі в габаритах проїзду трамваїв та тролейбусів. А іноді транспорт зупиняється через технічні проблеми – поломки, з'їзди з колії.