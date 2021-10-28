У Києві від COVID-19 померла молода вчителька – вона нещодавно народила

Коронавірус забрав життя мами двох маленьких дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві від ускладнень коронавірусної інфекції померла молода вчителька Ірина Шамота. Жінка 11 днів тому народила дитину.

Про це повідомила тележурналіст та ведуча Марічка Падалко у Facebook.

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За її словами, молода вчителька викладала англійську мову у столичній школі №155, де навчаються її діти.

Ірина Валеріївна Шамота 11 днів тому народила здорову дитину, але сама не пережила коронавірус.

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"Вона захворіла на останніх тижнях вагітності, була у вкрай тяжкому стані в реанімації під ШВЛ. Без мами залишилися двоє дітей", – повідомила Марічка Падалко.

У реанімації закінчуються місця для COVID-пацієнтів

У реанімаційному відділенні Київської міської клінічної лікарні №4 зайнято майже 90% місць СOVID-хворими.

Про це повідомляє головний лікар медустанови Тетяна Мостепан.

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За словами медика, 30-40% пацієнтів одразу потрапляють у реанімацію. Середньої течії хвороби немає. Усі лікуються лише амбулаторно.

"У нас 455 ліжок та 90% місць вже зайняті. Усі пацієнти підключені до кисню. Такого ще не було", – Додала Тетяна Мостепан.

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