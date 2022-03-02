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У Києві відкриють два мости для проїзду – Кличко

Юлія Гаврилюк
2 березня, 23:22
Місто продовжує збирати і розподіляти гуманітарну допомогу для тих, кому вона сьогодні гостро необхідна

У Києві відкриють частину мостів / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра після закінчення комендантської години, з 7:00 для сполучення між лівим і правим берегами для приватного і громадського транспорту відкриють Північний і Дарницький мости.

Про це написав мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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"Через Південний міст проїзду не буде. Зверніть на це увагу! І якщо крайньої потреби немає, не треба виїжджати в місто приватним транспортом", – зауважив Кличко.

Також, за його словами, місто продовжує збирати і розподіляти гуманітарну допомогу для тих, кому вона сьогодні гостро необхідна. Працює гуманітарний штаб міста, який вже відпрацював логістику. Приймає допомогу і прохання про неї.

Ситуація на фронті

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