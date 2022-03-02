У Києві відкриють два мости для проїзду – Кличко

У Києві відкриють частину мостів / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра після закінчення комендантської години, з 7:00 для сполучення між лівим і правим берегами для приватного і громадського транспорту відкриють Північний і Дарницький мости.

Про це написав мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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"Через Південний міст проїзду не буде. Зверніть на це увагу! І якщо крайньої потреби немає, не треба виїжджати в місто приватним транспортом", – зауважив Кличко.

Також, за його словами, місто продовжує збирати і розподіляти гуманітарну допомогу для тих, кому вона сьогодні гостро необхідна. Працює гуманітарний штаб міста, який вже відпрацював логістику. Приймає допомогу і прохання про неї.

Ситуація на фронті

Втрати окупантів продовжують зростати. За шість днів війни знищено майже шість тисяч солдатів, понад 200 танків та величезну кількість іншої техніки. ЗСУ на цьому не зупиняються і продовжують трощити цілі військові колони.

Але окупанти все одно не заспокоюються і продовжують штурмувати низку українських міст. Так, після вчорашнього бомбардування Харкова загинуло понад 20 людей, більше 100 поранені.

До Конотопа прийшли російські військові та виставили меру ультиматум – здати місто. Проте Артем Семеніхін зібрав місцевих жителів і вирішив дати бій окупантам. Люди вийшли на дорогу та не пустили техніку до міста.

А під Чорнобилем ЗСУ знищили командний пункт росіян – ворожому генералові довелося тікати та залишити вмирати своїх підлеглих.

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