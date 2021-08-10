У Києві скасували чотири рейси міської електрички. Причини

Чотири рейси скасовують з технічних причин / Колаж "Сегодня"
З середи в Києві скорочується кількість поїздів міської електрички, які курсують по маршруту Дарниця – Почайна – Київ-Пасажирський – Дарниця.
Про це повідомляється на телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА повідомляють, що міра ця тимчасова і після усунення технічних причин буде відновлено рух знятих потягів.
Розклад
Згідно з даними на сайті "Київпастрансу", зняті поїзди курсували в такий час:
- №7304 за маршрутом Київ-Волинський – Дарниця з 6.23 до 6.55;
- №7311 за маршрутом Дарниця – Борщагівка з 7.02 до 7.44;
- №7312 за маршрутом Київ-Волинський – Дарниця з 7.48 до 8.22;
- № 7319 за маршрутом Дарниця – Борщагівка з 8.35 до 9.23.
Нагадаємо, під час локдауна в Києві повністю не ходила міська електричка.