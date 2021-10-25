У Києві паркомісця продаватимуть на аукціоні – ціни

Паркомісце в Києві можна буде купити на аукціоні. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві паркомісця в I та II зонах продаватимуть на спеціальному аукціоні. Це стосується майданчиків під бізнес-центрами, бутиками, салонами, банками і т.д.

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов виданню "Обозреватель".

Реклама

Паркомісце можна буде купити на аукціоні

Машиномісце в межах одного паркомайданчика буде виставлятися на онлайн-аукціон за умови надходження на нього більше однієї заявки на бронювання.

Вартість паркомісця

Ціна в кожній локації столиці буде різною. Залежно від територіальної зони паркування ціна за одне заброньоване машиномісце буде встановлюватися від 8599 гривень на місяць для І зони, від 4410 гривень на місяць – для II зони.

Зазначається, що кількість заброньованих машиномісць у столиці не буде перевищувати 40%. Так, щонайменше 60% паркувального простору Києва завжди буде залишатися загальнодоступним для кожного.

Реклама

У Києві покарали "героїв парковки". / Фото: Колаж: Сьогодні

Чи будуть змушувати платити за парковку у дворах?

У міської влади поки немає в планах отримувати кошти за паркування у дворах будинків від мешканців Києва. Міська адміністрація у рамках комплексної програми з упорядкування паркування проведе моніторинг прибудинкових територій на предмет належності їх до ОСББ або ЖБК.

"Жителі, чия прибудинкова територія не належить ОСББ або ЖБК, будуть про це проінформовані, - зазначив начальник інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін. – Ми запропонуємо їм протягом певного періоду оформити ділянку біля будинку на баланс ОСББ або ЖБК".

Реклама

Раніше ми писали: