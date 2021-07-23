У Києві пасажир напав на водія автобуса. Транспорт врізався у паркан – відео

Через напад на водія автобус потрапив в ДТП. Колаж "Сьогодні"

У столиці біля станції метро "Лук'янівська" чоловік напав на водія автобуса під час руху. Через це сталася аварія.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Зазначається, що порушник напав на водія, коли транспорт від'їхав від зупинки. У результаті автобус врізався у паркан біля станції метро.

"Якийсь чолов'яга вчора напав на водія автобуса № 31 на Лук'янівці, коли той рухався. Внаслідок нападу водій врізався у паркан", – написали під відео.

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На місце виїжджали правоохоронці. Як видно на відео, транспорт налетів на огорожу з боку водія. Інформації про потерпілих поки немає.

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