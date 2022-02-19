У Києві похолодає цього тижня – коли буде дощ

У столиці похолодає / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода у Києві найближчими днями буде теплою. Температура повітря у місті може піднятися до 9 градусів тепла.

Про це повідомляє gismeteo.

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Завтра, 20 лютого, синоптики обіцяють вдень +7 градусів, а вночі температура може знизитись до +1 градуса. Опадів не очікується.

21 лютого стовпчики термометрів покажуть близько +9 градусів тепла. Прогнозується мінлива хмарність.

А ось 22 лютого буде невеликий дощ. Температура повітря вдень буде близько +9 градусів, а вночі варто очікувати на +2 градуси.

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23 лютого очікується мінлива хмарність. Температура у столиці знизиться до -3 градусів вночі, а вдень синоптики обіцяють +2 градуси.

24 лютого температура повітря в Києві вдень буде +1 градус, а вночі похолодає до -5 градусів. Опадів не буде.

А ось 25 лютого у столиці буде сонячно, але температура все ще буде низькою. Вдень синоптики прогнозують +2 градуси, а вночі -4 градуси. Але на опади чекати не варто.

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У суботу, 26 лютого, очікується мінлива хмарність. Вдень температура у столиці підніметься до +3 градусів, а вночі – до -3.

Скріншот: gismeteo

Морози у лютому

Протягом останнього місяця зими абсолютний мінімум температури повітря за всю історію спостережень становив 24-39 градусів морозу, на півдні Одеського регіону та у Криму – 15-23 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря – 12-20 градусів тепла, а у південних областях, на Вінниччині та Прикарпатті – місцями 21-24 градуси.

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